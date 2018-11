Gerard Straetemans blijft bij gemeente MANDAAT BESPROKEN ACHTER GESLOTEN DEUREN ERIK DE BLOCK

02u25 0 Zonnebeke Financieel directeur Gerard Straetemans (62) uit Roeselare blijft dan toch op post bij de gemeente Zonnebeke. Hij stelde nochtans vorige week bij de gemeente zijn 'mandaat ter beschikking' en vroeg vervanging te voorzien.

Oppositiepartij sp.a voegde hierover bij hoogdringendheid een punt aan de dagorde van de gemeenteraad maandagavond toe. Volgens Gerard Straetemans dreigt de gemeente in financiële problemen te komen en zijn de financiën aan het ontsporen. Voer dus voor de oppositie. De gemeenteraad duurde tot omstreeks middernacht. "Het gaat om de privacy en de persoonlijke levenssfeer van een personeelslid, vandaar de bespreking achter gesloten deuren", aldus gemeenteraadsvoorzitter Thijs D'Alleine (Inspraak). "De financieel directeur gaat daarmee ook akkoord."





Franky Bryon bleef aandringen op een debat met publiek en pers. "Ik ben het absoluut niet eens, want we hebben het niet over de persoonlijke levenssfeer", zegt hij. "Het gaat hier over de centen van onze inwoners en die hebben het recht om te weten wat er daarmee gebeurt."





Opvallend in de loop van de gemeenteraad was de vijandige sfeer binnen het schepencollege. Die heeft te maken met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Schepen van Financiën Luk Hoflack koos voor In Samen Spraak en verhuist in januari naar de oppositie. "Het volgend bestuur zal goed naar het bord moeten kijken en zoeken naar nieuwe inkomsten of besparingen doen", laat hij horen.





Na ruim twee uur kwam er een einde aan de openbare zitting en gingen de deuren dicht. Achter gesloten deuren duurde het nog bijna anderhalf uur en dat in aanwezigheid van Gerard Straetemans, die nu dus toch blijft. Eerder diende begin dit jaar algemeen directeur Francis Claeys al zijn ontslag in. Ook al omdat het beleid niet naar hem luisterde.





Gerard Straetemans legde in april 2015 de eed af als financieel beheerder. Hij volgde Luc Delancker op. De functies van gemeentesecretaris en financieel beheerder kregen ondertussen een andere naam. Het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigde de functiebenaming naar algemeen directeur en financieel directeur.





De toekomstige oppositiepartijen N-VA en Lijst Passendale pakten in het gemeentehuis uit met een ludieke actie. Ze deelden soep uit en hielden een collecte om de gemeentekas te spijzen.





Opmerkelijk: het was onder meer zijn voorganger Luc Delancker die de gratis soep uitdeelde. Hij is al lang in ziekteverlof en werd ondertussen voorzitter van de plaatselijke afdeling van N-VA. "Nog geen maand geleden kozen de inwoners om verder te gaan met de huidige coalitie, want er werd verteld dat 'de gemeente financieel heel gezind was', geen vuiltje aan de lucht. Een maand later blijkt dat een flagrante leugen."