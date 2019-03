Geniet van Zonneland, de tuin voor iedereen:

opmerkelijk idee van koppel uit de Langemarkstraat Erik De Block

10 maart 2019

09u45 0 Zonnebeke Jimmy Remmery en Nele Lemaire uit de Langemarkstraat zijn in hun achtertuin begonnen met een opvallend project: ‘Zonneland, de tuin voor iedereen’. Een deel van hun eigen tuin willen ze openstellen voor het publiek. Iedereen zal er welkom zijn om even te verpozen, te genieten, uitleg te krijgen over bijen en vlinders of gewoonweg voor een picknick, petanque te spelen, er even te zijn.

Zonneland is te bereiken via de Ijzerweg en het fiets- en wandelpand langs de voetbalterreinen van SC Zonnebeke. Het project geniet de steun van het Regionaal Landschapsfonds dat zorgt voor de helft van het vooropgestelde bedrag. “Op voorwaarde dat we de andere helft zelf verzamelen”, aldus Nele Lemaire (48). “Dit doen we tot halfweg april via crowdfunding. In die tijd hopen we voldoende geld in te zamelen om ons project te kunnen realiseren. We rekenden uit dat er voor ons plan 7.500 euro nodig is. De helft krijgen we van het Regionaal Landschapsfonds.”

“De medewerking van de gemeente Zonnebeke is reeds toegezegd. Als we van start kunnen gaan met de aanleg van Zonneland, zullen we de verzamelde bijdrages gebruiken voor het maken van een bijenhotel, zitbanken en kleine speeltoestellen. We zullen ook een petanquebaan aanleggen, een kruiden- en vlindertuin en kleinfruitstruiken waar iedere bezoeker naar believen mag van plukken.”

Er is niet alleen crowdfunding om het te realiseren. De initiatiefnemers verkopen ook sleutelhangers, potjes gevuld met honing, advocaat, fruit en zakjes met bloemzaadjes. “Veel mensen in ons dorp hebben een klein tuintje, velen hebben er ook helemaal geen”, zegt Jimmy Remmery (50). “We willen hier jong en oud, klein en groot samenbrengen zodat de mensen met elkaar leren communiceren. Zoals ouderen die een gesprek aangaan met jonge mensen. We gaan dus voor een rustpunt en ontmoetingsplaats.”

Jimmy en Nele zijn een nieuw samengesteld gezin en kwamen in 2013 in Zonnebeke wonen. “Onze tuin is tweeduizend vierkante meter groot en daarvan voorzien we de helft voor Zonneland”, aldus Jimmy. “Eerst hadden we gedacht aan een kunstproject. Het fiets- en wandelpand achteraan onze tuin wordt veel gebruikt en het valt ons op dat voor veel passanten onze vijver een blikvanger is. Dat was de basis voor ons idee.”

Jimmy en Nele zullen enkel gebruik maken van ecologische materialen: hout, schors, zand, keien. Om dit alles te kunnen realiseren zijn ook helpende handen nodig. Aan de giften hangen ook beloningen vast. “Je kan een fruitstruik adopteren, of een speeltoestel, je kan peter worden van de petanquebaan, moeder van een bank, meter van het bijenhotel, vader van een oeverplant en zoveel meer”, legt Nele uit.

Ze kregen ondertussen de toezegging dat het bijenhotel zal worden gemaakt door leerlingen van De Ast in Poperinge, een school van het buitengewoon secundair onderwijs. De bedenkers zien het alvast zitten. “Zonnebeke is een prachtig dorp met fijne mensen. We zijn ervan overtuigd dat het met ons Zonneland écht een zonnig dorp kan worden”, besluiten Jimmy en Nele.

Meer info: www.voorjebuurt.be/zonneland of nelemaire@hotmail.com