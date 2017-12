Gemeentesecretaris in brief aan diensthoofden: "Als ik jullie steun verlies, trek ik mijn conclusies" 02u57 0 Zonnebeke Politieke vaudeville in Zonnebeke, deel zoveel. Gemeentesecretaris Francis Claeys, tot februari in ziekteverlof, heeft een brief geschreven naar alle diensthoofden. Hij neemt de beschuldigingen van schepen Michiel Descheemaeker (N-VA) niet.

Al jarenlang zorgt de manier van werken van de gemeentesecretaris voor veel discussies. Volgens de klachten van schepen Descheemaeker is het personeelsbeleid problematisch. Er is een groot verloop en veel ziekteverzuim. De emmer liep over toen zelfs de financieel beheerder aan het schepencollege zijn ontslag aanbood. "Ik ben persoonlijk overtuigd dat deze aanklachten fel overdreven zijn, maar de schepen meent zijn mening te moeten herhalen", zo staat te lezen in de brief . "Omdat het schepencollege er blijkbaar niet kan toe komen om te beslissen of het nu de schepen gelooft dan wel de secretaris, leg ik bij deze heel duidelijk mijn lot in jullie handen. Indien ik als secretaris noch door mijn diensthoofden, noch door mijn schepencollege wordt gesteund, dan zal ik mijn conclusies trekken."





Controlearts

Burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) reageert afwachtend. "De brief zullen we bespreken op het volgend schepencollege over twee weken. We zullen afwachten hoe de situatie zich zal ontwikkelen. We sturen een controlearts naar de woning van de secretaris, zoals we doen voor andere personeelsleden." (DBEW)