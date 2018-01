Gemeentesecretaris Francis Claeys neemt ontslag 30 januari 2018

Francis Claeys (48) heeft zijn ontslag ingediend als gemeentesecretaris. Hij is nog tot begin volgende week in ziekteverlof. Gisteren werden op het schepencollege de diensthoofden ingelicht over dit verrassend nieuws. "We hebben afgesproken voorlopig geen commentaar te geven wegens te delicaat", reageert burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "In de toekomst gaan we hierover wel communiceren maar nu niet."





Dat de gemeentesecretaris zelf opstapt, is toch wel raar nadat het schepencollege hem eerder in een gezamenlijke brief steunde. Francis Claeys kreeg te maken met zware beschuldigingen van de jonge schepen Michiel Descheemaeker (N-VA). In een open brief vroeg Claeys om de steun van de diensthoofden en het schepencollege. Die steun is er dus gekomen. Op de gemeenteraad enkele weken geleden werd de situatie besproken achter gesloten deuren. Francis Claeys was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. De gemeenteraad van Zonnebeke benoemde hem eind maart 2000 tot opvolger van gemeentesecretaris Antoine Ghesquière. (DBEW)





