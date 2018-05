Gemeenteraadsvoorzitter tot eind 2018 schepen 01 juni 2018

De Zonnebeke gemeenteraadsvoorzitter Jan Vandoolaeghe (Inspraak) wordt tot eind dit jaar schepen. Dat komt doordat schepen Michiel Descheemaeker (N-VA) naar Ieper verhuist en daar voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op de lijst van zijn partij zal staan. De gemeenteraad stemt in juli over deze voordracht.





In het laatste jaar van een bewogen legislatuur in Zonnebeke komt het dus nog tot een stoelendans. Zoals eerder vermeld in deze krant, kiest advocaat en schepen Michiel Descheemaeker voor een verhuis naar Ieper. Om daar te mogen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en ook kandidaat op een lijst te zijn, moet hij in zijn nieuwe woonplaats op de bevolkingsregisters ingeschreven zijn tegen augustus.





Extra gemeenteraad

In juli woont Descheemaeker in Zonnebeke zijn laatste gemeenteraad bij. Omwille van de aanstelling van een algemeen directeur komt er dan een extra gemeenteraad. Jan Vandoolaeghe, partijvoorzitter van Inspraak, wordt de nieuwe schepen.





Op de gemeenteraad van augustus zal Christophe Zole (Inspraak) uit Beselare dan de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid in plaats van Descheemaeker. Zole nam enkele maanden geleden ontslag als bestuurslid van N-VA en zal bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van het nieuwe kartel In Samen Spraak staan. Wie de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter wordt ter vervanging van Jan Vandoolaeghe, staat nog niet vast. (DBEW)