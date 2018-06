Gemeenteraad maandag uur vroeger 09 juni 2018

Om de voorstelling in café d'Oude Timmerie van de politieke satire 'Caféproat, politiek an toog' maandagavond geen concurrentie aan te doen, vangt de gemeenteraad die avond om zeven uur aan, een uur vroeger dan gewoonlijk, dus.





De politieke heisa is in Zonnebeke voer voor een revue die in juni een tiental keer in verschillende cafés in de vijf deelgemeenten zal worden gespeeld. Maandagavond om acht uur doen ze hun ding in d'Oude Timmerie. (DBEW)