Gemeenteraad aanvaardt ontslag gemeentesecretaris 14 maart 2018

02u33 0

De gemeenteraad aanvaardde maandagavond het ontslag van gemeentesecretaris Francis Claeys die voor een andere job koos. Hij neemt nog tot halfweg mei zijn verlof- en compensatiedagen op. Via een selectiebureau gaat de gemeente op zoek naar een opvolger.





"De functie is vacant en we starten de selectie voor een opvolger", aldus schepen van Personeel Maria Vander Meiren (Inspraak). "Onze personeelsdienst schreef drie in die materie ervaren selectiebureaus aan. We gaan ons laten begeleiden door het vormings- en expertisecentrum Vonk uit Brugge."





Opdat de dagdagelijkse werking van het gemeentebestuur niet in het gedrang komt, is stafmedewerker Niels Vermeersch waarnemend secretaris. "Eerst werd aan het personeel met een masterdiploma gevraagd wie er hiervoor kandidaat was. Niemand had interesse. Nadien werd datzelfde gevraagd aan het personeel met een bachelordiploma. Niels Vermeersch was de enige kandidaat. Zijn aanstelling wordt verlengd tot eind september. Tegen dan hopen we een nieuwe gemeentesecretaris te hebben gevonden." (DBEW)