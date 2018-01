Gemeentebestuur steunt secretaris na ruzie met schepen 02u26 0

Het schepencollege steunt in een gezamenlijke brief gemeentesecretaris Francis Claeys. Hij is nog tot begin februari met ziekteverlof en kreeg te maken met zware beschuldigingen van de jonge schepen Michiel Descheemaeker (N-VA). In een open brief vroeg Claeys om de steun van de diensthoofden en het schepencollege. Die steun is er nu gekomen. Burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) en alle andere leden van het schepencollege distantiëren zich van de uitspraken van schepen Descheemaeker. "Van de leugenachtige beweringen van de schepen blijft nu geen spaander heel", reageert de gemeentesecretaris tevreden. "Ik hoop dat de schepen eindelijk inziet dat hij met zijn valse beschuldigingen te ver is gegaan en op geen enkele steun van zijn collega's meer kan rekenen. Maar het verleden heeft mij ook geleerd dat het wellicht verkeerd is te rekenen op enige redelijkheid van zijn kant. Ik werd ten onrechte aangevallen."(DBEW)