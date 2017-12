Gemeente zoekt jobstudenten 02u39 0

De gemeente gaat op zoek naar jobstudenten die tijdens het weekend en op feestdagen beschikbaar zijn om de balie te bemannen in de toeristische dienst en in het Memorial Museum Passchendaele 1917. Aan de balie geef je bezoekers toeristische info en verkoop je tickets en producten van het museum. Kandidaten moeten vlot Engels kunnen spreken, minimaal 18 jaar oud zijn en minstens twee dagen per maand beschikbaar zijn. Kandidaten bezorgen hun cv en sollicitatiebrief aan de personeelsdienst van de gemeente, ten laatste op 24 januari. Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst van Zonnebeke via het nummer 051/48.00 65. (DBEW)