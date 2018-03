Gemeente steunt Passendale Route niet SCHEPENCOLLEGE HEEFT GEEN SUBSIDIES VEIL VOOR PRIVÉ-INITIATIEF ERIK DE BLOCK

02 maart 2018

02u52 0 Zonnebeke De Passendale Route is een nieuwe wandel- en fietsroute van dertig kilometer. Met start en aankomst op Passendaleplaats. Er is een mooie brochure. Het gaat om een initiatief van William Doom en Paul Vanlerberghe. Ze vroegen financiële steun aan de gemeente Zonnebeke voor het drukwerk van de brochure en het aanbrengen van permanente bewegwijzering. Maar het gemeentebestuur steunt het initiatief niet...

"In tegenstelling tot de meeste andere bestaande fietsroutes van bijvoorbeeld vijftig kilometer of meer wilden we onze route kindvriendelijk maken en dus bewust korter houden", aldus William Doom. "We kwamen uiteindelijk uit op dertig kilometer. Voor de rustige recreatieve fietser is dit af te leggen in twee uur. Voor de geoefende wandelaar is die afstand ook haalbaar. De Route volgt op vele plaatsen de grens van Passendale."





Betreurenswaardig

De twee initiatiefnemers klopten voor een subsidie tevergeefs bij de gemeente aan. Het antwoord is negatief omdat het gaat om een privé-initiatief. Zo staat het letterlijk vermeld. "Het antwoord van de gemeente is uiterst betreurenswaardig", reageert William Doom. "Bovendien is het onbegrijpelijk dat het schepencollege ons zelfs niet uitnodigde voor een verkennend gesprek over ons initiatief. Wat we vroegen, zou ruim gerekend niet meer dan 3.000 euro kosten. Wat in schril contrast is met de monsterbedragen die de gemeente Zonnebeke uitgeeft voor het toerisme."





"We investeerden als gemeente al in The Legacy Route (fietsroute van 37 kilometer met start op het Kasteeldomein in Zonnebeke, red) en doen dus al veel inspanningen naar de recreanten toe", reageert burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "Dat we De Passendale Route niet steunen, is een keuze die we als schepencollege hebben gemaakt."





William Doom en Paul Vanlerberghe staan beiden op de Lijst Passendale die voor de eerste keer deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen.... "De politiek speelt in onze beslissing geen rol", benadrukt de burgemeester. "We kunnen niet toveren en willen eerst kijken wat de behoeften in onze gemeente zijn."





De twee initiatiefnemers vonden twee horecazaken bereid om de brochure mee te helpen betalen. En er is hoop dat de permanente bewegwijzering er toch komt.





"Ik onderhandel met het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge om een 'Europese subsidie voor een plattelandsproject' te bekomen", aldus leerkracht William Doom. "In zo'n permanente bewegwijzering zie ik enkel maar voordelen en dat zou voor de horeca een goede zaak zijn."