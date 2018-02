Gemeente stelt advocaat aan om hondenkwekerij te laten sluiten 21 februari 2018

Het gemeentebestuur van Zonnebeke heeft een advocaat aangesteld om de hondenkwekerij langs de Slijpsstraat in Beselare te laten sluiten. De politie voert een onderzoek naar dierenmishandeling, nadat buurtbewoners klaagden over geluids- en geurhinder. Ze zouden ook gehoord hebben hoe de man de honden slaat. Op een filmpje is zelfs te zien hoe één hond mankend op het terrein rondloopt. Burgemeester Dirk Sioen ging eerder al een kijkje nemen bij het bedrijf en stelde toen geen zware mishandelingen vast. Wel bleek de man volledig illegaal gevestigd te zijn. De man woont er ook, maar zijn domicilie staat er niet. Volgens dierenrechtenorganisaties werd de kweker uit Rijsel in het verleden al meermaals veroordeeld voor ernstige dierenmishandeling en verwaarlozing. Binnen enkele weken moet de kwekerij dicht zijn. (AHK)