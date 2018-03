Gemeente spoort sluikstorter op OPROEP NAAR GETUIGEN OP OFFICIËLE FACEBOOKPAGINA ERIK DE BLOCK

23 maart 2018

02u51 0 Zonnebeke De gemeente doet via Facebook een opvallende oproep. Het bestuur is op zoek naar de sluikstorter die op een tweesporenweg in de Oude Kortrijkstraat in Beselare een grote hoeveelheid zakken pleisterwerk achterliet. Blijkbaar was er onlangs ook zo'n geval in Zuidschote.

Burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) was gisteravond nog niet op de hoogte toen we hem contacteerden. De gemeente postte de oproep nochtans gisterennamiddag op Facebook. "Ik weet van niets", aldus de burgemeester. "In de voormiddag had ik in het gemeentehuis nog contact met de milieudienst en daar hebben ze me niks gezegd. Maar sluikstorten is in onze gemeente altijd al een probleem geweest. Vooral blikjes bier en frisdrank slingeren overal in het rond. Dankzij afvalintercommunale Mirom Roeselare beschikken we nu wel over een verplaatsbare camera. Zo zijn er al twee personen betrapt die zich aan sluikstorten bezondigden in de wijk Nonnebossen. Ze krijgen een GAS-boete."





Onderzoek

Schepen van Communicatie Ingrid Vandepitte (CD&V) is wel op de hoogte. "Onze technische dienst kreeg donderdagmorgen hierover bericht van de politie", aldus de schepen. "Het gaat toch wel om een zwaar geval van sluikstorten. Er werd ondertussen onderzocht of er zich iemand op het containerpark op De Polderhoek had aangediend met een dergelijke hoeveelheid zakken voor het uitvoeren van pleisterwerken. Misschien werd die persoon daar geweigerd. Maar op het containerpark hebben ze geen weet van zo'n persoon. In overleg met de lokale politie heeft onze communicatiedienst dan donderdag deze oproep geplaatst." De technische dienst van de gemeente ruimde het afval intussen al op. De oproep op Facebook werd al meer dan 200 keer gedeeld.





Het verder onderzoek zal wellicht leiden naar de winkel waar de zakken werden aangekocht. Dat kan via de info op de papieren zakken zelf of via de streepjescode. En volgens de bandensporen op de landelijke weg gebruikte de sluikstorter een bestelwagen. Mogelijk reden de daders met hun bestelwagen langs de op- en afrit van de A19. Daar hangen ANPR-camera's met nummerplaatherkenning. Sinds een tweetal maanden werken die camera's ook effectief. Die beelden zouden meer aan het licht kunnen brengen. Als de dader bekend is, dan wacht hem of haar een gepeperde rekening. De gemeente zal de kosten voor het opruimen in rekenschap brengen.