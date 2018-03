Géén zomerbar aan Kortekeer: "Te dicht bij het bos" 16 maart 2018

02u45 0 Zonnebeke Zomerbar Le Jardin krijgt geen toestemming om deze zomer deuren te openen aan de overkant van het containerpark aan De Kortekeer.

Dat heeft het schepencollege beslist na een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Vlakbij bevinden zich de 'Geluveldse bossen'. "We kregen een aanvraag, maar hadden toch heel wat vragen", reageert burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "Zoals over het aantal parkeerplaatsen en de verwachte overlast. Het was de bedoeling dat de aanvrager zijn voorstel goed motiveerde." En toen kwam er ook nog het negatief advies van ANB. In de buurt van de nieuwe rotonde aan De Kortekeer bevinden zich langs de A19 immers de 'Geluveldse bossen', bijna 4,5 hectare groot en al tien jaar een speelbos. "Eigendom van de gemeente, maar het beheer is in handen van ANB", aldus boswachter Erik Malfait. "Deze groene oase is een broedplek van de buizerd en nog andere vogels. Muziek en lawaai van een zomerbar vinden we hiet niet kunnen." (DBEW)