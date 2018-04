Geen verbod op verkiezingsborden in tuinen 11 april 2018

Het gemeentebestuur ging maandagavond op de gemeenteraad niet in op het voorstel van de enige oppositiepartij sp.a om in de aanloop naar de verkiezingen in oktober verkiezingsborden langs openbare wegen, in weiden en private tuinen te verbieden.





"We stellen voor om verkiezingsaffiches enkel nog toe te laten op officiële gemeentelijke verkiezingsborden en aan vensters van woningen", aldus fractieleider Franky Bryon (sp.a). Het kwam tot een stemming. Alleen sp.a stemde voor het verbod. N-VA reageert in een persbericht op de beslissing van de gemeenteraad. "Iedereen heeft het recht om zijn of haar campagne te voeren op de manier dat men wil en die wettelijk is voorzien", zo staat het te lezen. "Mensen zijn baas in eigen tuin." (DBEW)





