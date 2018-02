Geen mishandeling honden, kweker is wel illegaal 19 februari 2018

02u32 9 Zonnebeke Burgemeester Dirk Sioen ging vrijdag zelf een kijkje nemen bij de hondenkweker langs de Slijpsstraat in Beselare na ophef over een filmpje waarop een mankende hond te zien was. "Ik kan een sluiting opleggen, maar wacht het onderzoek af", zegt de burgemeester.

Vrijdag verzamelden de buren, asielmedewerkers en dierenliefhebbers aan het hek van de omstreden hondenkweker in Beselare. Daardoor ontstond wat tumult, burgemeester Dirk Sioen kwam de gemoederen bedaren. Hij mocht wel een kijkje nemen op het bedrijf van de 51-jarige hondenkweker uit Rijsel. De burgemeester stelde vast dat op het bedrijf zo'n 40 honden aanwezig waren. Hij stelde geen ernstige gevallen vast van dierenmishandeling of verwaarlozing. Wel blijkt de man het bedrijf volledig illegaal uit te baten. "Hij heeft geen vergunning, daarnaast woont de man hier ook maar zijn domicilie staat hier niet", zegt de burgemeester. "Het kan ook niet dat de buurtbewoners lawaaihinder en stank ondervinden door het illegaal bedrijf." De man vestigde zich zo'n twee jaar geleden in de Slijpsstraat waar hij een hondenkwekerij in elkaar timmerde. Het parket stelde de afgelopen jaren een langlopend dossier samen met verschillende inbreuken tegen dierenwelzijn en stedenbouwkundige inbreuken en wil dit zo snel mogelijk voor de rechtbank brengen. Er werden een paar jaar geleden al eens honden in beslag genomen. Of dit ook nu gebeurt, is nog niet duidelijk. De politie heeft een nieuw dossier samengesteld op basis van recentere feiten en maakte dat over aan het parket. (AHK)