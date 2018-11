Frituur De Smuller is failliet 13 november 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft frituur De Smuller in de Ieperstraat in Zonnebeke failliet verklaard. Uitbater sinds begin dit jaar was Tom Viaene (35) uit Lo-Reninge. De rechtbank heeft advocaat Tina Houtman uit Ieper aangesteld als curator. (DBEW)