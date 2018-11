Frietshop drie keer slachtoffer van zelfde inbreker 27 november 2018

De raadkamer in Ieper heeft de aanhouding verlengd van een 19-jarige man uit Zonnebeke die zich in z'n eigen gemeente schuldig maakte aan vijf inbraken. De feiten werden gepleegd in de maanden augustus, september en oktober. Tot drie keer toe viseerde de dader, C.C., frietshop The Corner, langs de Roeselarestraat.





Ook twee handelszaken naast de frietshop, fietswinkel Gheysen Fietstechniek en groenten- en fruitwinkel Fruitoase, kregen ongewenst bezoek. Telkens gebeurde dat via steegje aan de achterzijde. In enkele gevallen werd een behoorlijke buit gemaakt en richtte de dader ook veel schade aan. Ongeveer een week na de laatste inbraak werd de dader op 23 oktober bij de lurven gevat.





Dat gebeurde tijdens een huiszoeking waarbij een deel van de buit werd teruggevonden. Sindsdien zit hij in de gevangenis.





(VHS)