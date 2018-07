Freddy Declerck krijgt Australische onderscheiding 13 juli 2018

De Australische Governor-General, Sir Peter Cosgrove, heeft Freddy Declerck een onderscheiding gegeven van The General Division of the Order of Australia. Freddy kreeg die onderscheiding voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de betrekkingen tussen Australië en België. Freddy was vele jaren voortrekker van het Memorial Museum of Passchendaele 1917 en hij was ook voorzitter van de Passchendaele Society of Belgium. Wanneer Australische families de regio bezoeken, staat Freddy bovendien paraat om hen met raad en daad bij te staan, en ook dat had de Australische ambassade opgemerkt.





(EFW)