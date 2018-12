Fransman mist verkeersbord maar nipt en duikt in gracht

03 december 2018

Een Franse automobilist heeft gisteren veel geluk gehad toen hij met z’n wagen van de A19 raakte en ondersteboven in een gracht belandde. Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur op het grondgebied van Geluveld in de richting van Kortrijk, vlak voor de afrit Beselare. De bestuurder verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur. Zijn Renault Mégane raakte in de groene berm naast de pechstrook, scheerde rakelings langs het grote verkeersbord dat de afrit aanduidt, ging over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand in de gracht. De brandweer moest de bestuurder uit het wrak helpen. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn wagen is rijp voor de schroothoop.