Fotowandelzoektocht tot half september 09 mei 2018

02u30 0

De Dienst voor Toerisme Zonnebeke werkte de fotowandelzoektocht 'Kasteelpark en omgeving anders bekeken' uit. Foto's met pijlen wijzen de deelnemers de weg in het prachtige kasteeldomein, langs de oude spoorweg en door het centrum van de gemeente.





Op het parcours van 2,8 km liggen cafés d' Oude Timmerie, Spoorlijn 64 en The Corner.





De zoektocht loopt tot halfweg september. Deelnemingsformulieren liggen bij de Dienst voor Toerisme Zonnebeke en in enkele cafés. Deelname kost één euro. Er is een mooie prijzenpot.





Meer info: 051/77 04 41 (DBEW)