Folder nieuwe fiets- en wandelroute is klaar 04 augustus 2018

William Doom en Paul Vanlerberghe hebben al hun derde fiets- en wandelroute klaar. Na eerder Passendale en nadien Zonnebeke gaat het nu om de Geluveld-Zandvoorde Route. De afstand bedraagt twintig kilometer. "Op rustige, licht glooiende en landelijke wegen", verzekert William Doom. "De route volgt op veel plaatsen de grens van Geluveld en Zandvoorde. We vertrekken en komen aan op Geluveldplaats."





De folder met uitleg over de bezienswaardigheden onderweg is gratis verkrijgbaar in onder andere in cafés Gildenhof (Zandvoorde) en 't Hoekske (Geluveld). (DBEW)