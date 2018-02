Fleur breidt uit met twee hectare serres 06 februari 2018

02u44 0 Zonnebeke Handelskwekerij Fleur, gelegen in de Potteriestraat langs de A19, is maar liefst twee hectare serreruimte rijker. Er zijn ook extra laadkaaien en loodsen.

Zaakvoerders Francis Vanpoucke en Alexander Hanssens gaven in april vorig jaar de eerste spadesteek. Daarna zijn de grondwerken van start gegaan. De opendeurdagen zijn zopas achter de rug. De bezoekers maakten kennis met de nieuwe ruimte van 20.000 vierkante meter, een verdubbeling van de bestaande serre. "We beschikken nu over een bedrijfsoppervlakte van twaalf hectare, daarvan is de helft overdekt", aldus Francis Vanpoucke. Het aanbod aan planten is nu veel groter. Onze klanten zijn uitsluitend professionelen. Van de tuinaanlegger tot tuincentra in ons land en in Frankrijk. We richten ons dus niet tot particulieren, en dat blijft in de toekomst ook zo."





Bij Fleur zijn er momenteel een zeventigtal personeelsleden. "Er komt stelselmatig personeel bij", aldus Francis. "Omwille van onze constante groei en om de klanten nog beter te kunnen bedienen, was de uitbreiding broodnodig." Fleur vestigde zich in 1998 in Beselare en was tot 2008 een dochteronderneming van Floralux Dadizele. (DBEW)