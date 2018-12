Financieel directeur: “Zonnebeke in slechte financiële papieren” Erik De Block

07 december 2018

13u58 0 Zonnebeke Op de gemeenteraad maandagavond zal financieel directeur Gerard Straetemans uitleg geven over de financiële toestand van Zonnebeke. Het wordt alvast een interessante uiteenzetting, want volgens zowel de huidige als de toekomstige oppositie is de financiële toestand niet goed.

Volgens het Gemeentedecreet moet de financieel beheerder minstens een keer per jaar rapporteren aan de gemeenteraad. In de praktijk gebeurt dat in de meeste gemeenten echter nooit. Zo ook de afgelopen jaren in Zonnebeke, maar nu dus wel, op vraag van financieel directeur Gerard Straetemans (62) zelf. Hij stelde een maand geleden zijn mandaat ter beschikking en vroeg om vervangen te worden. Uiteindelijk bleef Straetemans toch op post.

Hij trok eerder al eens aan de alarmbel dat de gemeentefinanciën aan het ontsporen zijn. Maandag volgt dus een toelichting in openbare zitting.