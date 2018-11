Financieel directeur neemt ontslag ERIK DE BLOCK

10 november 2018

02u23 1 Zonnebeke Financieel directeur Gerard Straetemans (62) dient zijn ontslag in bij de gemeente. Hij stapt op uit onvrede omdat volgens hem in de huidige legislatuur te veel mensen werden aangeworven. Oppositiepartij sp.a vraagt dat de financieel directeur in openbare zitting wordt gehoord over de redenen voor zijn ontslagname. "Dit moeten de mensen horen", vindt fractieleider Franky Bryon.

Het blijft rommelen in Zonnebeke. Begin dit jaar nam gemeentesecretaris Francis Claeys ontslag en haalde hij zwaar uit naar burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). Hij verweet de man een gebrek aan visie, wat volgens hem leidde tot grote onenigheid onder de schepenen, waardoor hij zijn job niet naar behoren kon uitvoeren.





Nu volgt dus Gerard Straetemans, die in april 2015 de eed aflegde als financieel beheerder. Hij was de opvolger van Luc Delancker.





"Er is blijkbaar een discussie over de financiële middelen", reageert Franky Bryon. "De financieel directeur vindt dat er te veel personeel wordt aangeworven, wat uiteraard belastinggeld kost. Hij maakte zich zorgen en uitte ook zijn bedenkingen meermaals, maar er werd niet naar hem geluisterd. Dat zal de inwoners ook interesseren. Vandaar dat we nu maandag op de gemeenteraad vragen dat de man in openbare zitting wordt gehoord over de redenen waarom hij zijn ontslag geeft."





"Noodzakelijk"

In de huidige legislatuur werden onder meer twee begeleiders kinderopvang, een personeelsdeskundige, diensthoofd Toerisme, diensthoofd Technische Dienst, administratief medewerker op de dienst Burgerzaken, een preventieadviseur, een administratief hoofdmedewerker voor de Financiële Dienst en een ICT-deskundige aangenomen. Ook werden nu ineens drie personeelsleden aangenomen voor de pas opgerichte intergemeentelijke Woondienst.





Burgemeester Dirk Sioen laat weten dat hij het verzoek van sp.a niet zal inwilligen. "Om de aangeworven personen te beschermen vindt de zitting plaats achter gesloten deuren." Hij voegt eraan toe dat de aanwervingen wel nodig waren. "Ik denk bijvoorbeeld aan de preventieadviseur en de Woondienst waarvoor we samenwerken met Langemark-Poelkapelle."