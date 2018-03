Film in het Park 19 maart 2018

In het prachtig kasteeldomein vinden van mei tot en met september zes filmvoorstellingen in openlucht plaats. 'Film in het Park' is een nieuw initiatief van de Dienst voor Toerisme. Het wordt gelanceerd tijdens de 'Dag van het Park' eind mei. Tickets zullen twee euro kosten. Bij slecht weer wordt gezorgd voor een alternatief. (DBEW)