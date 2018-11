Felle brand door elektrische fiets HUIS VAN DOCHTER CLUB-ICOON JOHNY THIO ONBEWOONBAAR HANS VERBEKE

15 november 2018

02u26 0 Zonnebeke Langs de Menenstraat in Geluveld is gisteren brand uitgebroken in de grote houten garage van Nathalie Thio. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De brandweer redde de hond, maar de bewoonster moet noodgedwongen minstens enkele dagen elders onderdak zoeken. Een oververhitte batterij van een elektrische fiets bleek de boosdoener.

Jessica Geiregat, die samen met haar man Dieter Acke langs de drukke Menenstraat naast Nathalie Thio woont, merkte gisterennamiddag rond kwart na vier dat er iets niet pluis was in de garage van haar buurvrouw. "Ik zag rook en ging naar buiten", vertelt de vrouw. "Op straat was al iemand gestopt met een motorhome om de brandweer te verwittigen.





Weinig later laaiden de vlammen al hoog op."





Gerenoveerd

Haar echtgenoot, Dieter Acke, was op dat moment boodschappen gaan doen. "Op de terugweg stopte ik om op café een pint te gaan drinken. Daar kwam plots een kennis binnengestormd. Hij riep dat er brand was in mijn buurt." Dieter spurtte als een gek naar huis. Terug thuis, zag Dieter dat de brand niet bij hem woedde, maar wel bij z'n buurvrouw. "Even dacht ik dat het vuur via de houten tuinpanelen zou overslaan naar mijn eigendom, maar dat bleek gelukkig niet zo. Ik heb te doen met Nathalie. Haar huis was haast helemaal gerenoveerd, werkelijk prachtig was het." De bewoonster, wier overleden vader Johny lange tijd profvoetballer was en beschouwd wordt als één van de iconen van Club Brugge, kreeg het slechte nieuws ook aan de telefoon te horen. Ze repte zich meteen naar de Menenstraat. Nathalie moest machteloos toezien. Het vuur had haar hele garage al verteerd. De vlammen drongen bovendien ook haar veranda binnen waar ze in haar vrije tijd potten maakt. Het vuur kroop vervolgens ook onder de dakrand waardoor een hoek van de woning ernstige schade opliep. Rook en bluswater zorgden ervoor dat het huis minstens enkele dagen onbewoonbaar is.





Oververhitte batterij

Een lichtpuntje: vrij snel was duidelijk dat er een hond in de woning aanwezig was. Het dier werd gered door de brandweer en voorlopig ondergebracht bij buren Jessica en Dieter. Die laatste greep overigens zelf nog naar z'n tuinslang om wat overblijvende vlammen aan het geraamte van de vernielde garage te blussen. Naar de oorzaak van de brand moest niet ver gezocht worden: in de garage stond de elektrische fiets op te laden die Nathalie een tijd geleden tweedehands kocht. Kortsluiting als gevolg van een oververhitte batterij bleek de boosdoener.