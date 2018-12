Fanfare organiseert Night of The Music

Erik De Block

04 december 2018

11u07 0 Zonnebeke In GC Zonnerad vindt op zaterdag 8 december vanaf 20 uur de zesde editie van de tweejaarlijkse Night of The Music plaats.

De koninklijke fanfare Sint-Cecilia Zonnebeke wordt versterkt door een band. Bovendien treden ook heel wat zangers en zangeressen op. “We brengen die avond een mix van populaire en klassieke muziek en proberen het publiek een onvergetelijke avond te bezorgen”, klinkt het. Het wordt een wervelende show van drie uur.

Publiekslieveling Oleg Jagger, die er van bij de eerste editie bij is en ook wel ‘de Joe Cocker van Wit-Rusland’ genoemd wordt, zal ook niet ontbreken. De presentatie is in handen van Jan Vandoolaeghe. Kaarten kosten vijftien euro en zijn te verkrijgen op www.night-of-the-music.be of 0478/53.40.19.