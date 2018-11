Fakkels voor vrede op Passchendaele Ceremony 12 november 2018

02u24 0 Zonnebeke In Passendale vond traditiegetrouw op de vooravond van Wapenstilstand de 'Passchendaele Ceremony' plaats. Die stond dit jaar in het teken van '100 jaar Wapenstilstand'.

Het begon met een ingetogen ceremonie bij het Crest Farm Canadian Mermorial. Van daaruit stapten enkele honderden fakkeldragers naar het centrum van het dorp. "We zijn echt liefhebber van het verhaal van WOI en morgen (zondag, red.) is het 100 jaar geleden dat de oorlog stopte", zegt Lorenzo Decouttere (51) uit Heule, die samen met zijn gezin mee stapt in de fakkelstoet. "We willen ons respect betuigen aan de soldaten die voor onze vrijheid hebben gesneuveld. Ik vind dat belangrijk, ook als teken van medeleven aan de familie van oorlogsslachtoffers. Zo zien die mensen dat de gebrachte offers niet vergeten zijn." Het stemt Lorenzo tevreden dat er jongeren en kinderen meelopen in de tocht. Voor Lorenzo stopt het herdenken niet met het weekend van 100 jaar Wapenstilstand. "Er zijn nog tal van plaatsen die we nog kunnen bezoeken, zoals langs de Somme." Tijdens de ceremonie die volgde op de stoet, verwees Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) nog naar het gedicht 'In Flanders Fields' van de Canadees John McCrae.Toepasselijk, want de 'Passchendaele Ceremony' herdenkt de Canadese gesneuvelden van de Slag van Passendale. (CMW)