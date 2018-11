Ex-zaakvoerder Westlimousine overleden 16 november 2018

02u25 0

In de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Zonnebeke vindt vandaag om 10 uur de uitvaartplechtigheid van Eddy Demeulemeester (53) plaats. Na een moedige strijd tegen een aanslepende ziekte is hij, omringd door zijn familie, thuis rustig ingeslapen. Jarenlang was Eddy zaakvoerder van Westlimousine. Dankzij zijn job kwam hij dikwijls in contact met bekende Vlamingen en andere prominenten, onder wie de acteurs van FC De Kampioenen, Urbanus, Clouseau en Paul Jambers. Eddy Demeulemeester stichtte Westlimousine in 2005 en begon met één limousine. In de loop der jaren groeide het wagenpark uit tot zeven limousines. Westlimousine kwam ondertussen in andere handen terecht. Zijn echtgenote Miranda Meseure baat sinds enkele jaren in de Passendalestraat in Passendale frituur De Katrolle uit. (DBEW)