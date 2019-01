Ex-gemeentesecretaris Sigurd Verstraete (49) wordt algemeen directeur Erik De Block

22 januari 2019

13u34 0 Zonnebeke Sigurd Verstraete (49) uit Nieuwkerke wordt de nieuwe algemeen directeur van de gemeente Zonnebeke. Dat besliste de gemeenteraad maandagavond achter gesloten deuren.

Sigurd Verstraete was sinds mei 2000 secretaris van de gemeente Heuvelland. Op de gemeenteraad in mei vorig jaar werd OCMW-secretaris Jef Huyghe daar tijdens een geheime stemming verkozen tot nieuwe algemeen directeur. Sigurd Verstraete werd adjunct-algemeen directeur en was zeer ontgoocheld.

Nadat gemeentesecretaris Francis Claeys in januari vorig jaar zijn ontslag indiende, moest Zonnebeke dus op zoek naar een opvolger. Er verscheen een vacature en na het schriftelijk examen bleven er nog vijf kandidaten over. Niemand slaagde evenwel voor het mondeling examen.

De gemeente ging dan maar op zoek naar een waarnemend algemeen directeur. De gemeenteraad van Zonnebeke stelde in juli vorig jaar achter gesloten deuren Philippe Awouters (46) aan. Hij is de gewezen OCMW-secretaris in Kortrijk.

Er verscheen een tweede vacature en weer slaagden er vijf kandidaten. Waaronder Philippe Awouters. Hij slaagde voor het schriftelijk examen maar werd na het mondeling examen niet weerhouden. Na het mondeling examen bleef alleen Isabelle Cuypers over, juriste bij de gemeente Middelkerke.

Sigurd Verstraete diende ook zijn kandidatuur in, maar moest niet deelnemen aan het examen. Deze vrijstelling kreeg hij op wettelijke basis omdat hij een afvloeiende secretaris uit een andere gemeente was. Sigurd Verstraete volgde destijds zijn schoonvader Robert Ooghe op als gemeentesecretaris van Heuvelland. Hij is van opleiding licentiaat toegepaste economische wetenschappen en de gewezen dirigent van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia Nieuwkerke.