Enorm veel volk op de Zonnebatjes 04 juni 2018

02u39 0

Door het prachtige weer en het mooie programma was het gisternamiddag erg druk op de Zonnebatjes. Er waren duizenden bezoekers.





Naast kermis, de braderie met een mix van lokale handelaars en marktkramers en kunst waren er ook diverse optredens. Hoofdattractie was dit keer 'Vander Super Heroes Wheel Of Death'. Vier stuntmannen uit Blackpool (Groot-Brittannië) jongleerden op een rad hoog in de lucht. "Op Tomorrowland vorig jaar zag ik een grotere versie", zegt Kristof Noyez van het Batjesplatform. "Ik ging op zoek naar een soortgelijke attractie, die betaalbaar was." De stuntmannen brachten drie keer een show van telkens een tiental minuten. Hun act vergde uiterste concentratie. Voor de eerste maal waren de Zonnebatjes een driedaagse, met vrijdagavond de allereerste editie van een foodtruckfestival. Het marktplein werd omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtrestaurant. Volgens de organisatoren waren er bijna 1.500 bezoekers. "De zowat twintig deelnemers verkochten haast hun hele stock uit en gingen tevreden naar huis", aldus slager Hans Bouten van het Batjesplatform. "Het is alvast voor herhaling vatbaar."





Ook het schlagerfestival in openlucht was een succes en lokte 3.000 bezoekers. Een record, volgens de organisatoren. (DBEW)