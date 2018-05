Eerste voorstelling van Film in het Park: Ferdinand 25 mei 2018

02u58 0 Zonnebeke 'Film in het Park' is een gloednieuw initiatief van de Dienst voor Toerisme. Morgenavond om 20 uur is met 'Ferdinand' in het prachtig Kasteeldomein de eerste film te zien.

Het verhaal gaat over een kleine stier met een zacht temperament die ten onrechte wordt uitgekozen voor een stierengevecht in Madrid. De film wordt vertoond op een ledscherm op de evenementenweide. Het is de eerste van zes filmvoorstellingen deze zomer. Na de film kan er tot middernacht worden nagenoten bij de sfeervolle vuurkorven. De filmvoorstelling zaterdagavond is gratis. Op de andere data kost een ticket twee euro. De andere voorstellingen zijn Fantastic Beasts and Where to Find Them (29 juni), De Leeuwenkoning (15 juli), Kingsman: The Secret Service (28 juli), American Made (11 augustus) en Moana (2 september). De gemeente organiseert dit weekend ook de eerste editie van de 'Dag van het Park'. De focus ligt op natuurbeleving in het Kasteeldomein en biedt een gevarieerd programma aan voor natuur- en sportliefhebbers. Kampeerders kunnen er morgennacht éénmalig gratis overnachten en brengen hun eigen tentje mee. Vanaf 18 uur kunnen ze deelnemen aan een Kubb- tornooi. Daarnaast gaat er ook een workshop bushcraft door, waarbij er geknutseld wordt met natuurlijke materialen. (DBEW)