Eerste editie van kinderfestival op Bezemrock 07 april 2018

02u47 0 Zonnebeke Het tweedaags openluchtfestival Bezemrock in augustus pakt op zaterdagnamiddag voor de eerste keer uit met een gratis kinderfestival met diverse optredens.

"We contacteren nog de diverse jeugdverenigingen, scholen en ouderraden met meer info en hopen dat ze ons willen steunen met de komst van zoveel mogelijk kinderen, ouders en grootouders op 'Bezemrock 4 Kids'", aldus Koen Meersseman van vzw Den Bezem.





"We kregen reeds enkele jaren de vraag of het niet mogelijk was om iets voor kinderen te organiseren.





We zijn blij dat de gemeente en jeugddienst dit project willen steunen. Het kinderfestival vindt plaats op hetzelfde terrein als Bezemrock, aan GC De Leege Platse."





Blitz

Op zaterdag 11 augustus om 14 uur komt vzw de Jeuk langs met hun JAJAJOEPIE Kidsparty, daarna is het vanaf 15.45 uur de beurt aan Studio Ine (Elsa uit Frozen) die live enkele liedjes brengt en vervolgens klaarstaat voor een meet & greet met de kinderen. Afsluiter wordt Blitz dat regelmatig te zien is op VTM KZoom. Zingen, dansen, interactie en vooral veel fun staan centraal in hun supercoole show.





De twaalfde editie van Bezemrock vindt plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus. In mei start de voorverkoop van de tickets.





(DBEW)