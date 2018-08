Eerste Bezemrock 4 Kids meteen een succes 13 augustus 2018

02u30 0

Bezemrock vond vrijdagavond en zaterdag voor de twaalfde keer plaats. Voor de eerste keer was er zaterdagnamiddag Bezemrock 4 Kids met gratis toegang en dat was een schot in de roos.





Er waren diverse optredens, er stonden springkastelen en alle kinderen kregen dankzij Ysco een ijsje. "Het was een komen en gaan van 700 kinderen en 500 ouders", zegt Koen Meersseman van vzw Den Bezem. "Het was hectisch. Bezemrock 4 Kids werd een ongelooflijk succes. We staken daarin samen met de gemeentelijke jeugddienst veel tijd. Een tweede editie is een must." Vrijdagavond regende het af en toe en daagden er daardoor minder festivalgangers op. "Ongeveer 900", aldus Koen. "Er waren door het weer veel late beslissers die afhaakten. De ambiance was top." (DBEW)