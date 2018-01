Dringende herstelling van riooldeksels 26 januari 2018

In de Molenstraat in Passendale is de technische dienst van de gemeente gisteren met dringende herstellingswerken begonnen aan vijf verzakte riooldeksels. Die liggen allemaal in het midden van de rijweg.





Aan weerszijden van de rijbaan geldt een parkeerverbod. De deksels worden opnieuw vastgezet met hardende beton. Het einde van de werken is gepland op maandag 5 februari. (DBEW)