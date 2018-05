Driedaagse Zonnebatjes starten met eerste foodtruck festival 01 juni 2018

Voor de eerste maal zijn de Zonnebatjes een driedaagse, met vanavond de allereerste editie van een foodtruckfestival. Het marktplein zal worden omgetoverd tot een sfeervol openluchtrestaurant. Er is een gevarieerd aanbod van bijna twintig foodtrucks. Zaterdag is er dan het schlagerfestival met optredens van onder andere Willy Sommers, Jettie Pallettie, Swoop en Laura Lynn. Zondag zorgt een mix van lokale handelaars en marktkramers voor de jaarlijkse braderie. Er is kunst op Place-du-Tertre in de Langemarkstraat, een modeshow aan Hannelore Fashion in de Ieperstraat, optredens van dansschool Dance Space, Salim Seghers en Kim de Jonghe. Hoofdattractie van de Zonnebatjes is Vander Super Heroes Wheel Of Death. Ze beloven een spectaculaire show van stuntmannen en -vrouwen die jongleren op een rad hoog in de lucht. Voor de kinderen is er in de Roeselarestraat circusanimatie, grime, ponyritjes, springkastelen en elektrische quads. En voor wie komt met de auto: de IJzerweg en Albertstraat dienen als evacuatieweg en moeten parkeervrij blijven. De politie zal controles uitvoeren.





Meer info: www.zonnebatjes.be.





