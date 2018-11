Drie onbekende soldaten krijgen alsnog begrafenis 07 november 2018

02u26 1 Zonnebeke Op de Britse begraafplaats Tyne Cot Cemetery in Passendale werden gisteren de resten van één Britse en twee Australische soldaten begraven.

De drie stoffelijke resten werden in mei 2016 gevonden bij werken in de Vijfwegestraat in Zonnebeke. De lichamen lagen naast elkaar in een bomput. Bij de Brit werden er stukken van een winterjas, bottines en knoppen aangetroffen. Ook lagen er bij de soldaat schouderinsignes van de Lancashire Fuseliers en een pijp en een pen met een inscriptie van de Eagley Cricket Club bij Bolton in Lancashire. Onderzoek wees uit dat de Lancashire Fuseliers op die locatie vochten gedurende de Derde Slag rond Ieper, die plaatsvond tussen juli en november 1917. De slag duurde in totaal 105 dagen en kostte aan 500.000 strijders het leven. Daarvan werden er 42.000 nooit teruggevonden. De Lancashire Fuseliers verloren 200 man, waarvan maar een klein deel een gekend graf kreeg. Via DNA-materiaal werd achterhaald dat de Brit tussen de 23 en 29 jaar oud moest geweest zijn. Zijn identiteit werd echter niet gevonden.





De begrafenis werd georganiseerd door het Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC) van het Britse ministerie van Defensie en het Australische ministerie van Defensie. De Commonwealth War Graves Commission deed de voorbereidende werken voor de graven en zorgde ook voor de grafstenen. (CMW)





