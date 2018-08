Door verhuis schepen stoelendans in gemeenteraad 22 augustus 2018

02u44 0

Omdat de jonge schepen Michiel Descheemaeker naar Ieper is verhuisd waar hij op de lijst van N-VA gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, vindt in de gemeenteraad van Zonnebeke een stoelendans plaats. Descheemaeker nam ontslag als schepen en gemeenteraadslid.





Jan Vandoolaeghe (Inspraak) legde gisteravond tijdens de gemeenteraad de eed af als nieuwe schepen. Hij was gemeenteraadsvoorzitter en wordt in die functie opgevolgd door zijn partijgenoot Thijs D'Alleine uit Geluveld. Christoph Zole (Inspraak) uit Beselare legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Het trio blijft in functie tot eind december en dus het einde van deze legislatuur.





"Mijn functie als gemeenteraadsvoorzitter deed ik altijd in eer en geweten en heb ik altijd graag gedaan", aldus Jan Vandoolaeghe. "In soms moeilijke tijden sloegen we er ons door." Thijs D'Alleine dankte de vertrokken schepen Michiel Descheemaeker. "Voor alle inspanningen voor de gemeente", klonk het. "We wensen hem veel succes in zijn verdere politieke carrière."





Vandoolaeghe wordt bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Leefmilieu, Milieu, Onroerend patrimonium (onderhoud en beheer), Huisvesting, Wonen, Sociale huisvesting, Huisvuil en containerpark. Alvast een flinke boterham waarvan de nieuwe schepen zich maar al te goed bewust is. "Het is geen gemakkelijke materie die ik overneem", reageert hij.





(DBEW)