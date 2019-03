Discobar De Noenkels in café Spoorlijn 64 Erik De Block

28 maart 2019

Uitbater Kristof Foulon van café-feestzaal Spoorlijn 64 in de Langemarkstraat organiseert zaterdag vanaf 21 uur een fuif met De Noenkels. Met hun unieke discobar draaien ze vinyl uit de jaren ’50 tot en met ’80. De toegang is gratis. Verkleed zijn in een outfit uit de jaren ’70 en ’80 is een pluspunt.