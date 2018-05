Dieven aan de haal met 200 kuikentjes LEERLINGEN DOEN AKELIGE ONTDEKKING IN KASTEELDOMEIN ERIK DE BLOCK

29 mei 2018

02u35 0 Zonnebeke Dieven hebben in het Kasteeldomein 26 nestkastjes opengebroken en liefst 200 kuikentjes gestolen, vooral koolmeesjes en pimpelmeesjes. Eén zo'n vogel kan 50 tot 100 euro opleveren. Het zou de eerste keer zijn dat er op zo'n manier vogels gestolen worden.

Enkele leerlingen van vrije basisschool De Biesweide uit Beselare kwamen gisteren naar het prachtige Kasteeldomein om de 60 nestkastjes die er hangen te controleren.





"Elke twee weken komen er leerlingen van een lagere school uit de regio mee op controle, meestal het vierde of vijfde leerjaar. Voor de kinderen is het heel leerrijk om op die manier de vogels te leren kennen", zegt Luc Blondeel, voorzitter van de koninklijke vinkenmaatschappij De Staalbekken en gemeenteraadslid voor sp.a. "En wat bleek gisteren? In totaal waren er 26 nestkastjes opengebroken, de nesten en de vogels verdwenen. Het was echt schrikken, en vooral de kinderen waren erg aangeslagen. De bedoeling van hun bezoek was precies om hen respect voor de natuur aan te leren. En dan zien ze dit. Probeer dat maar eens uit te leggen."





Zeker meerdere dieven

De dieven gingen aan de haal met 200 jonge vogeltjes, vooral pimpelmeesjes en koolmeesjes. "Het is geen vandalisme, maar pure diefstal", aldus Blondeel. "De daders zullen die vogels opkweken en verkopen. Op basis van de fiches die we bijhouden, weten we dat er in achttien nestkastjes een nest was. Dit kan dus onmogelijk het werk zijn van één dader. Hier waren meerdere dieven aan het werk." Gelukkig weet Blondeel hoeveel vogels er verdwenen zijn. "Onze vrijwilligers zijn allemaal natuurliefhebbers. Het resultaat van de tweewekelijkse nestcontroles rapporteren we aan de gemeente en provincie. Aan de hand van die controles weten we welke vogels er zich in het Kasteeldomein bevinden. De pimpelmees en de koolmees zijn de meest voorkomende bewoners. We weten welke kastjes bewoond zijn, welke soort vogels erin nestelen en hoeveel eitjes ze leggen." Blondeel en enkele andere vrijwilligers hebben intussen bij de lokale politie een klacht neergelegd tegen onbekenden.





Blondeel houdt intussen zijn hart vast. "Er zijn gelijkaardige initiatieven op verschillende locaties in onze provincie", vertelt hij. "Bijvoorbeeld ook in het provinciaal domein De Palingbeek. Hopelijk blijven ze op die plekken gespaard. Want ons werk is dit jaar naar de vaantjes. Het zou trouwens de eerste keer zijn dat er op zo'n manier vogels worden gestolen. Het gebeurt dat er inbrekers toeslaan bij een kweker thuis, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt."