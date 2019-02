Dienst Vrije Tijd is verhuisd en houdt opendeur Erik De Block

01 februari 2019

16u21 0 Zonnebeke De dienst Vrije Tijd heeft vandaag haar intrek genomen in de bibliotheek. Met deze verhuis wil de dienst zich profileren als een ‘vrijetijdsschuur’, een vlot en toegankelijk vrijetijdsloket.

Het gemeentebestuur van Zonnebeke centraliseert hiermee alle werkingen van vrije tijd onder één dak: de jeugddienst, sportdienst, uitleendienst, cultuurdienst, seniorendienst en bibliotheek. Inwoners kunnen er terecht om materiaal te ontlenen, zalen aan te vragen of om zich in te schrijven voor evenementen, cursussen en activiteiten.

Alle inwoners zijn welkom tijdens de opendeurdag op zaterdag 2 februari van 10 tot 17 uur in de bib. Van 10 tot 11 uur is er tai chi. De saxofoonklas van de plaatselijke afdeling van de Academie Ieper verzorgt vanaf 11.30 uur een aperitiefconcert. Van 14 tot 16.30 uur zijn er vertellingen door Hilde Rogge. Tussen 13 en 17 uur is er een ludieke street act door Carlos en Jan, fietsen op rollen en kunnen kinderen zich laten grimeren.