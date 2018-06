Derde keer Ullewupre Rock 30 juni 2018

De derde editie van Ullewupre Rock vindt vandaag plaats. Er treden vier covergroepen op. Uitbater Yves Dekock van café Ullewupre en Wim Vantomme zijn de drijvende krachten achter het festival. Ze kunnen gelukkig rekenen op veel vrijwilligers. De festivalweide ligt net naast het café. Om 17 uur bijt Duvelsgoed de spits af. Daarna volgt om 19 uur Final Feed. Na deze vijfkoppige band is het de beurt aan JB Jackson. Blikvanger wordt The Occasional Band. Deze vijfkoppige groep heeft er alvast zin in om de boel op stelten te zetten. Tickets kosten tien euro. Er is een camping in de Komenstraat. (DBEW)