Derde editie van festival café De Dreve 16 juni 2018

Om de oprichting van het herdenkingsmonument in de Lotegatstraat in Zonnebeke te kunnen betalen, vindt vandaag voor de derde keer een muziekfestival plaats. De vzw Brothers In Arms Memorial Project wil het monument realiseren voor alle broers die in de oorlog samen vochten en vaak niet samen terug huiswaarts keerden. De kostprijs voor het monument wordt geraamd op 300.000 euro. Het gaat om een ontwerp van landschaps- en tuinarchitect Andy Malengier uit Zonnebeke. De bezieler is Johan Vandewalle, uitbater van café De Dreve aan de Lange Dreve. Daar bevindt zich ook het festivalterrein.





Er zijn vanaf 15 uur vijf optredens. De Koordendraaiers brengen kleinkunst, folk, af en toe een schlager en tussenin sappige moppen. Ze waren net als I am Content en Whisky Lullaby er vorig jaar ook bij. Nieuw op het festival zijn Lien & Bart en No Label. Tickets kosten tien euro. Er is gratis toegang voor kinderen tot veertien jaar. (DBEW)