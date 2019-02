Denkpiste voor led verlichting voetbalterreinen Erik De Block

31 januari 2019

17u05 0

Goed nieuws voor de verschillende voetbalclubs in Zonnebeke en de deelgemeenten. Het gemeentebestuur denkt aan de installatie van led verlichting op de terreinen van tweedeprovincialer SC Zonnebeke, derdeprovincialers Blue Star Geluveld en EVC Beselare, vierdeprovincialer FC Passendale. Dat werd bekendgemaakt tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke. “Voor alle duidelijkheid : er is nog niks beslist”, aldus schepen van Sport Jan Vandoolaeghe (#Team8980) na de gemeenteraad.

Voor alle voetbalclubs is voor investeringen dit jaar een totaal budget van 150.000 euro voorzien. Een deel daarvan zal gaan naar led verlichting. Leds bieden heel wat voordelen, ze verbruiken minder energie en hebben een veel langere levensduur.