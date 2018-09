De Wijzer heeft een nieuwe directeur 04 september 2018

02u29 0

Karoline Vermote (44) is de nieuwe directeur van vrije basisschool De Wijzer in Zonnebeke. Ze volgt Geert Vermeulen (59) uit Izegem op. Karoline Vermote groeide op in Poelkapelle en woont in Vlamertinge. Haar moeder was kleuterleidster. Na het behalen van haar diploma aan de normaalschool deed ze een tweetal jaar interims in diverse scholen in de regio. Drie jaar geleden stapte Karoline in het project 'Samen sterker op de klasvloer' van het Departement Onderwijs en werd een jaar geleden opgenomen in het ondersteuningsnetwerk, een samenwerkingsverband tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.





In verschillende scholen hielp ze kinderen met specifieke onderwijsbehoeften begeleiden en nu wacht haar een nieuwe uitdaging in een heel andere rol.





(DBEW)