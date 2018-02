De Wijzer geeft 750 euro aan goed doel 09 februari 2018

Basisschool De Wijzer heeft een ontbijt voor het goede doel georganiseerd. Er werd gekozen voor de vzw 't Zunnetje, die is gevestigd in de Wervikstraat in Beselare. Die vzw wil kansen bieden aan mensen die uitsluiting ervaren door materiële en sociale armoede. Hiervoor organiseert 't Zunnetje heel wat activiteiten. De opbrengst van het ontbijt was goed voor een cheque van 750 euro. Met de kinderen werd ook speelgoed verzameld voor 't Zunnetje.





(DBEW)