De Moane zoekt medewerkers 26 februari 2018

02u31 0

Het bestuur van jeugdhuis De Moane in de Langemarkstraat is nieuwe projecten aan het uitwerken. Voor verschillende missies zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers die wat tijd kunnen vrijmaken om hen te helpen. Ze willen van De Moane een plaats maken waar alle jongeren zich thuis voelen.





Meer info via jhdemoane@hotmail.com of bij de jeugddienst op 051/48.00.64. (DBEW)