Davidsfonds steunt opvangcentrum Rode Kruis 05 april 2018

02u42 0

Onder ruime belangstelling organiseerde Davidsfonds Zonnebeke met de Werkgroep Noord-Zuid Zonnebeke in bibliotheek De Letterschuur het avondvullend programma 'Zonnebeke kijkt naar de Wereld'. Drie inwoners van Zonnebeke brachten een bijzonder verhaal. Fien Mortier liep tijdens haar opleiding sociaal werk stage in Congo. Naeim Kassar komt uit Syrië. Hij is heel actief in de bibliotheek, doet vrijwilligerswerk als zwembegeleider voor mindervaliden en is lid van het Davidsfonds. Lot Calis woonde in het kader van AFS voor negen maanden in een gastgezin in Ghana. Op de vertelavond werden dranken en hapjes uit Afrika en uit Syrië-Libanon voorzien. De opbrengst van 250 euro werd geschonken aan het opvangcentrum van het Rode Kruis in Menen. Fien Mortier werkt daar. De centen dienen om boeiende activiteiten met de bewoners te organiseren en om zwangere vrouwen te helpen.





(DBEW)