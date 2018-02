Dansavond in 't Nonnebos 16 februari 2018

In restaurant-taverne 't Nonnebos is er vandaag een dansavond. Vanaf zeven uur speelt Music With Chris. Het interieur van 't Nonnebos kreeg een volledige make-over. "Het was een heuse opdracht, maar het was zeker de moeite waard. We zijn zeer trots op het resultaat", aldus de uitbaters. "We verwelkomen op de dansavond iedereen zeer graag in ons nieuw interieur." (DBEW)