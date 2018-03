Cultuurtrofee voor fanfare Sint-Cecilia Passendale 27 maart 2018

De cultuurraad reikte dit jaar de jaarlijkse cultuurprijs uit aan de koninklijke fanfare Sint Cecilia Passendale. De uitreiking aan voorzitter Marian Vandecasteele vond plaats in GC De Leege Platse in Beselare. "Het bestuur van de cultuurraad duidt de winnaar aan, we vragen geen kandidaturen op van bijvoorbeeld een verenging of persoon", aldus voorzitter Noel Vandewiele. "Dit jaar kozen we voor een winnaar die heel het cultuurpalet in zich heeft. Ze brengen mensen samen, verrijken elkaar, zorgen voor vreugde en plezier en ze beoefenen de meest edele der kunsten: namelijk de muziek en dit al 150 jaar."





(DBEW)